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воскресенье, 09 августа 2020 09:31

Сколько людей уже проголосовали за президента Беларуси

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Сколько людей уже проголосовали за президента Беларуси
В Беларуси действует 5767 избирательных участков, из них 44 - расположено за рубежом. Фото: pixabay

Основное голосование на очередных выборах президента Беларуси продолжается сегодня.

Неизменному с 1994 года правителю страны Александру Лукашенко, который выдвигается уже в шестой раз, противостоит жена политзаключенного Светлана Тихановская, передает Еспресо.TV.

Ее мужа Сергея Тихановского сняли с выборов на стадии сбора подписей и посадили вместе с другими проводниками оппозиции. Поэтому объединенный антипрезидентский штаб решил зарегистрировать Светлану как единого кандидата в противовес Лукашенко.

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Ожидается, что в ближайшие 5-6 месяцев после победы - тогда уже в статусе президента - Тихановская обеспечит проведение свободных, честных, демократических выборов, после чего сложит полномочия в пользу нового главы государства. Филолог по образованию, домохозяйка Тихановская сама себя политиком не считает, что не мешало ей совместно с группой поддержки собирать рекордное количество участников предвыборних встреч во время общенационального турне.

Тихановська рассказала, как действовать на выборах, и в очередной раз призвала силовиков не выполнять преступных приказов, а всех белорусов - "отстоять наше право выбора".

"Мирно, с достоинством и по закону", - подчеркнула она.

Голосование на избирательных участках происходит с 08.00 до 20.00. В Беларуси действует 5767 избирательных участков, из них 44 - расположено за рубежом. Избирательное право имеют 6844932 белорусов.

По словам правозащитников, выборы снова проводятся в атмосфере запугивания, постоянных задержаний, физического насилия и угроз, а также при отсутствии надлежащего контроля со стороны отечественных и иностранных наблюдателей. По мнению оппозиционеров, учитывая возможные фальсификации наибольшую угрозу представляет процедура досрочного голосования, к которому с 4 августа всячески склоняла власть.

По состоянию по данным ЦИК на утро 9 августа, досрочно уже якобы проголосовали 42% избирателей. В частности, в Гомельской области 54,44%, в Могилевской области - 49,92%, в Минской - 33,40%. В Витебской области - 39,4%, Минск - 39,66%, Гродненской - 38,60%, Брестской - 38,40%.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске по вопросам безопасности соображений. и находится в окружении членов своего штаба Примерно с 15 часов субботы не выходит на связь представитель штаба Тихановськой и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в МВД не выходит на связь.

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