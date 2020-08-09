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воскресенье, 09 августа 2020 01:20

Кандидат в президенты Беларуси покинула дом в целях безопасности

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Кандидат в президенты Беларуси покинула дом в целях безопасности
Доверенное лицо Тихановской не выходит на связь. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске по вопросам безопасности соображений. и находится в окружении членов своего штаба

Примерно с 15 часов субботы не выходит на связь представитель штаба Тихановськой и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в МВД не выходит на связь. Об этом сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулин.

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"После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов. Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города", - говорится в сообщении.

В Беларуси на президентских выборах досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8 августа включительно. В Брестской области зафиксировали явку на уровне 30,11%, в Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской - 37,85%. В Минске досрочно проголосовали 26,45% избирателей.

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