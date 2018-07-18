Центр Шабунина обвинили в распространении фейков

Адвокат Игорь Черезов (на фото) заявил, что утверждение "Центра "имени Шабунина" о причастности Руслана Журило к акции под САП 17 июля - это клевета. Фото: Национальная Ассоциация Адвокатов Украины

Адвокат Игорь Черезов опроверг как клевету заявление Центра противодействия коррупции (ЦПК) о том, что Руслан Журило якобы причастен к акции под САП 17 июля в защиту Назара Холодницкого.

Об этом адвокат сообщил в Фейсбук.

"Центр "имени Шабунина", известный своей способностью бесследно осваивать многомиллионные западные гранты, вбросил очередной фейк о Руслане Журило. Причем "активисты" не заморачиваются ни доказательствами, ни элементарной логикой. Мол, раз Журило в этот день сидел в кафе, значит, он и торты мог покупать", - подчеркнул Игорь Черезов.

"Это ж как надо было перепугаться, чтобы придумать подобную чушь, и более того, запустить ее в СМИ? ЦПК не дружит не только с доказательствами, но и с элементарной логикой: фейковое дело, по которому проходит Журило, давно находится в суде, САП поддержала обвинения против Журило. Так для чего ему защищать САП? Это полный абсурд", - пишет защитник.

По его словам, "на фото ЦПК Журило мирно пьет кофе в одном их фастфудов, который находится в другом месте – и даже не в пешей близости к месту тортометания".

"Я понимаю, что несмотря на наличие модного силового подразделения с броневиками, дорогими спортивными костюмами и элитными носками, Вас напугали до икотки метатели сладкого. Понимаю, что следующий грант, который будут выбивать себе "антикоррупционеры", - на моющие средства и памперсы", - иронизирует Черезов.

Адвокат подчеркнул, что "ни Журило, ни кто либо иной, чьи интересы мы представляем, не имеет никакого отношения к утренним и дневным скоплениям грантоедов и(или) тортометателей под зданиями НАБУ или САП. Утверждения ЦПК являются клеветой".