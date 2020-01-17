Чем завершится заявление Гончарука - СМИ сообщили инсайд с Банковой

Президентскую команду беспокоит не то, что сказал Гончарук, а то кто его записывал. Фото: УНН

История с отставкой Алексея Гончарука с поста премьер-министра так ничем и не закончится.

Об этом сообщает "Українська правда" в Telegram.

"Вчера в Гончарука была тяжелый разговор с президентом через слитые аудиозаписи. Но Зе!команду беспокоит не то, что сказал Гончарук, а то кто его записывал.

Сегодня утром премьер экстренно собрал все правительство и предупредил министров, что напишет заявление об отставке и передаст его президенту.

"Логика премьера была такой - без поддержки президента правительство не сможет ничего делать. Если у нас не будет доверия - делать здесь нам нечего", - объясняет один из собеседников в Кабмине.

После этого Гончарук поехал в Офис в Зеленского. Детали этой встречи пока неизвестны.

Однако, источники как в Кабмине, так и на Банковой утверждают, что история с отставкой так ничем и не закончится.

"Это даже не маскарад. Это пьеса", - отметил один высокопоставленный чиновник в новой власти", - сообщает СМИ.

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Утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".