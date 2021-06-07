Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога

"У Притулы есть возможность создать свой проект", говорит политолог Виталий Бала. Фото: "Общественное радио"

Руководству партии "Голос" давно хотелось избавиться от шоумена и волонтера Сергея Притулы. Он не первый с кем в политсиле возникла подобная ситуация. Хотя партия могла использовать репутацию Притулы в свою пользу, такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виталий Бала.

"Руководители партии вели себя странно, но прогнозируемо. Удивительно с точки зрения здравого смысла. Вместо того, чтобы использовать репутацию Притулы, его хотели выбросить из партии. А прогнозируемо, потому что не хотят отдавать власть. Люди, на фоне которых они теряются, является опасными. Того же Сергея Рахманина уволили с должности главы фракции. Потому что всех ярких политиков надо убирать", – говорит Бала.

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Также добавляет: "Кира Рудик не могла предотвратить раскол партии. Такие люди зашли в политику и стали нардепами только благодаря рейтингу Вакарчука. Без него не прошли бы в парламент. Только выборы покажут, насколько действующее руководство политсилы, чего оно стоит. Они ведут переговоры с Офисом президента и думают, что никто этого не замечает. А называют себя оппозицией".

У Притулы есть возможность создать свой проект, говорит политолог. "Имеет рейтинг, в отличие от "Голоса". Все зависит от того, как он технологически строить свой проект и представлять. Должны быть участники, которых поддерживают избиратели. Чтобы это был не только Сергей Притула", – говорит Бала.

7 июня шоумен и волонтер Сергей Притула оставил партию "Голос". Подчеркнул, что "отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов означает не только терпимость, но и согласование такого поведения". Также заявил, что партийные ряды начали "очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". Сообщил, что из политики не уходит. В партии "Голос" после заявления Притулы сообщили, что "не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью". Также говорят, что приветствуют Притула с тем, что "он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта". На внеочередных парламентских выборах 2019 Притула был 30-м в списке партии "Голос". Тогда список возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне Вакарчук сложил мандат. Притула баллотировался от "Голоса" на выборах мэра Киева, занял третье место. Тогда победил Виталий Кличко.