Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока

Зеленский хочет, чтобы украинцы гордились им. Фото: Офис президента

После окончания срока на посту президента Украины, Владимир Зеленский хочет, чтобы украинцы гордились им.

Тогда сможет спокойно ходить по улицам Украины, об этом гарант рассказал в интервью телеканалу Euronews.

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат ", - заявил президент.

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По его словам, на протяжении более года пребывания на посту президента Украины он всегда совершал так, чтобы его родным не било за него стыдно. Зеленский также рассказал, что помимо решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. В частности, в стране идет война.

"Война на востоке - она ​​не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт ", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году. Зеленский напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участков разминирования.