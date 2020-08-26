Зеленский планирует завершить войну на Донбассе уже в этом году

Зеленский хочет завершить войну на Донбассе. Фото: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

Зеленский напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участков разминирования, рассказал он информационному телеканалу Euronews.

Президент выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

"Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну. Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только о украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что скорее меня никто это не закончит", заявил Зеленский.

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Напомним, российские оккупанты периодически нарушают режим тишины на Донбассе.