Частные поезда и Укрпочта: у Зеленского назвали приоритеты на первые 100 дней в инфраструктуре

"Еще одно интересное направление касается Укрпочты и возможности предоставления ею финансовых услуг". ФОТО: Facebook-страница Владислава Крикл

За первые сто дней Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады планирует принять 9 законопроектов, связанных с обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом в интервью Liga.net рассказал Владислав Крикля, которого "Слуга народа", по информации СМИ, собирается делегировать на главу комитета.

В частности речь идет о допуске частных перевозок на железной дороге, мультимодальные перевозки (несколькими видами транспорта), внутреннему водный транспорт, привлечение независимых инженер-консультантов к строительству дорог, техосмотры.

"Еще один интересный направление касается Укрпочты и возможности предоставления ей финансовых услуг. Это актуально и важно, в первую очередь для людей, которые живут в небольших поселениях и деревнях. Если примем эти законы - это уже на 80% успех работы комитета", - сказал Крикля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полотенца, стаканы и подушки: Укрзализныцю обокрали на кругленькую сумму

Первое заседание Верховной Рады ИХ созыва состоится 29 августа. "Слуга народа" получит в новом парламенте 254 мандата.