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понедельник, 28 октября 2019 10:28

Бывший телеведущий рассказал о работе в Раде

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Бывший телеведущий рассказал о работе в Раде
Все, что происходит в сессионном зале, сложно назвать работой, говорит Скичко. Фото: Facebook.com/AleksandrSkichko

Важнейшая работа проходит на уровне комитетов. То, что происходит в сессионном зале - игра на публику.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко в интервью "Апостроф"

"Мне, как человеку новому, кажется, что все, что происходит в сессионном зале сложно назвать работой или обсуждением. Все обсуждения происходят в комитетах. Мы там работаем гораздо продуктивнее и эффективнее. Там не нужно доносить месседжи для СМИ, там идет конструктивная работа над законопроектом", - сказал он.

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Нардеп рассказал о работе в комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры.

"Кто-то вносит правку, и мы ее обсуждаем если в ней есть разумное зерно, то мы готовы ее принять. Поэтому, мне кажется, что основная работа над законопроектами должна проходить в комитетах. Более того, нельзя быть специалистом во всех областях. Я, когда слышу ожесточенных политиков, их о чем ни спроси - на любой вопрос есть ответ. Я присутствовал на рассмотрении каждого законопроекта, который находится в нашем комитете. Мы изучаем мельчайшие детали", - отметил Скичко.

"То, что там происходит (в сессионном зале. - Gazeta.ua) - это больше игра на публику. Где-то присутствуют эмоции. Но если ты заинтересован в каких-то правках, ты можешь прийти на комитет и донести свою позицию и там людей нужно убеждать" , - сказал "слуга народа".

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее".

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