Бывший "регионал" раздает мед в обмен на персональные данные

На Луганщине по случаю Яблочного спаса фонд бывшего нардепа-"регионала" Владимира Струка раздавал баночки с медом. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"Медовую помощь" раздавали жителям города Кременной. Это 113-й мажоритарный избирательный округ, в котором Струк баллотировался на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.

Мед выдавали в офисе фонда.

На баночках надпись: "Рекомендую употреблять вместо сахара. Владимир Струк".

Очевидцы рассказали, что мед раздают в обмен на персональные данные.

За одну 300-граммовую банку человек должен заполнить анкету, указав свои данные, в том числе: фамилию, имя и отчество, адрес проживания и номер мобильного телефона.

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Наблюдатели говорят: в междуизбирательный период до факта возможного выдвижения субъекта кандидатом такие действия не квалифицируются как правонарушение. Однако не обращать внимания на такую "благотворительность" в обмен на данные избирателя нельзя.

Этим пробелой в законодательстве активно пользуются. Людям нужно напоминать, что неизвестно, как могут использовать их личные данные во время избирательной кампании. Как правило, из таких "анкеты сторонников" потом могут быть развиты сети по подкупу, говорят в "Опора".

Владимир Струк известен тем, что в январе 2014-го во время заседания Верховной Рады был пойман на кнопкодавстве народным депутатом Лесей Оробец. При попытке воспрепятствовать незаконному голосованию ударил ее в солнечное сплетение.

Автор: theinsider.ua Владимир Струк - справа.

В мае 2014 года против Струка прокуратура начала уголовное производство по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

В Винницкой области от имени народного депутата "Батькивщины", мажоритарщика Олега Мейдича раздавали замороженные куриные окорочка. Местные выборы запланированы на 25 октября.