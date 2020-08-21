Бывший "регионал" раздает мед в обмен на персональные данные

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 261
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4248
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 324
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 63
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2313
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1323
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4248
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1791
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2313
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 243
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 13:49

Бывший "регионал" раздает мед в обмен на персональные данные

  Комментировать

На Луганщине по случаю Яблочного спаса фонд бывшего нардепа-"регионала" Владимира Струка раздавал баночки с медом. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"Медовую помощь" раздавали жителям города Кременной. Это 113-й мажоритарный избирательный округ, в котором Струк баллотировался на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.

Мед выдавали в офисе фонда.

 

На баночках надпись: "Рекомендую употреблять вместо сахара. Владимир Струк".

 

Очевидцы рассказали, что мед раздают в обмен на персональные данные.

За одну 300-граммовую банку человек должен заполнить анкету, указав свои данные, в том числе: фамилию, имя и отчество, адрес проживания и номер мобильного телефона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Наблюдатели говорят: в междуизбирательный период до факта возможного выдвижения субъекта кандидатом такие действия не квалифицируются как правонарушение. Однако не обращать внимания на такую "благотворительность" в обмен на данные избирателя нельзя.

Этим пробелой в законодательстве активно пользуются. Людям нужно напоминать, что неизвестно, как могут использовать их личные данные во время избирательной кампании. Как правило, из таких "анкеты сторонников" потом могут быть развиты сети по подкупу, говорят в "Опора".

Владимир Струк известен тем, что в январе 2014-го во время заседания Верховной Рады был пойман на кнопкодавстве народным депутатом Лесей Оробец. При попытке воспрепятствовать незаконному голосованию ударил ее в солнечное сплетение.

Автор: theinsider.ua
  Владимир Струк - справа.
Владимир Струк - справа.

В мае 2014 года против Струка прокуратура начала уголовное производство по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

В Винницкой области от имени народного депутата "Батькивщины", мажоритарщика Олега Мейдича раздавали замороженные куриные окорочка.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший "регионал" раздает мед в обмен на персональные данные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Террорист захватил автобус с пассажирами

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 46828
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 10296
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7785
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 6939
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6858
Политика
Зеленский обещает украинцам яркий футбол
Зеленский обещает украинцам яркий футбол Просмотров: 135
Вместо Холодницкого САП возглавил "киборг"
Вместо Холодницкого САП возглавил "киборг" Просмотров: 639
Холодницкий ушел из Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Холодницкий ушел из Специализированной антикоррупционной прокуратуры Просмотров: 540
"Слуга" объяснил, почему их политические борды расклеивали пожарной машиной
"Слуга" объяснил, почему их политические борды расклеивали пожарной машиной Просмотров: 306
Зеленский-младший лечился от коронавируса с первой леди
Зеленский-младший лечился от коронавируса с первой леди Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
7
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 17459
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua