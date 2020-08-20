Выборы: нардеп от партии Тимошенко раздает замороженную курятину

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 63
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 288
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1746
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1161
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2754
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
Выборы мэра Львова: Садовый сделал заявление
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
"Он просит, чтобы вы не сидели" - Тихановская обратилась к белорусам в день рождения своего мужа
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1242
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1746
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1494
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 576
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 13:42

Выборы: нардеп от партии Тимошенко раздает замороженную курятину

  Комментировать

В Винницкой области от имени народного депутата с "Батькивщина", мажоритарщика Олега Мейдича раздают замороженные куриные окорочка.

Жители Калиновского района получают курятину от общественной организации "Социальные инициативы Мейдича Олега" в виде благотворительной помощи, сообщает гражданская сеть "Опора"

Так, 17 августа в Ивановскую объединенную территориальную громаду приехала машина, из которой раздавали пакеты с курятиной.

Автор: oporaua.org
 

Жители рассказали, что о таких "подарках" узнали от местных активистов партии "Батькивщина". Во время раздачи пакетов никаких персональных данных от людей не брали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский в робочее время занимается агитацией. Офис президента пиарит его партию

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Они должны состояться 25 октября.

По календарному плану ЦИК, официально избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября - за 50 дней до дня голосования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы: нардеп от партии Тимошенко раздает замороженную курятину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой

Появились коммунальные квартиры

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

Приказали глушить европейские и американские радиостанции

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 61121
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 59851
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 13167
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 10044
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 9990
Политика
Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей
Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей Просмотров: 135
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского 2 Просмотров: 747
Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода
Верещук обвинили в бездействии в вопросе Шосткинского порохового завода 1 Просмотров: 171
Хищения в оборонке при прошлой власти: Сытник рассказал новые детали
Хищения в оборонке при прошлой власти: Сытник рассказал новые детали Просмотров: 189
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Голосов: 17446
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua