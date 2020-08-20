Выборы: нардеп от партии Тимошенко раздает замороженную курятину

В Винницкой области от имени народного депутата с "Батькивщина", мажоритарщика Олега Мейдича раздают замороженные куриные окорочка.

Жители Калиновского района получают курятину от общественной организации "Социальные инициативы Мейдича Олега" в виде благотворительной помощи, сообщает гражданская сеть "Опора"

Так, 17 августа в Ивановскую объединенную территориальную громаду приехала машина, из которой раздавали пакеты с курятиной.

Автор: oporaua.org

Жители рассказали, что о таких "подарках" узнали от местных активистов партии "Батькивщина". Во время раздачи пакетов никаких персональных данных от людей не брали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский в робочее время занимается агитацией. Офис президента пиарит его партию

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Они должны состояться 25 октября. По календарному плану ЦИК, официально избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября - за 50 дней до дня голосования.