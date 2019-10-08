Бывшему "регионалу" объявили подозрение

Святаш был нардепом пяти созывов.

Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 млрд грн средств "Уксиббанка" бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

"Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату", - сообщили правоохранители.

Речь идет о экс-нардепе Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрие Святаше, пишет "Українська правда"

Следствие установило, что нардеп пяти созывов на протяжении 2008-2018 лет, как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами банка в качестве кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 млрд грн.

Экс-нардепу инкриминируют "завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", и "подделку официального документа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему нардепу и бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.