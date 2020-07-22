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Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис - СМИ

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Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис - СМИ
Экс-глава Антимонопольного комитета попытался парализовать работу 4 международных табачных компаний перед увольнением

За несколько дней до своего увольнения теперь уже экс-глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев попытался полностью парализовать работу 4 международных табачных компаний - "Бритиш Американ Тобакко", "Филип Моррис", JTI и "Империал Тобакко" - которые входять в ТОП-10 украинских налогоплательщиков. За прошлый год эти компании суммарно заплатили более 50 млрд. грн. налогов.

Об этом заявили в ассоциации "Укртютюн", передают Комментарии.

В частности, в исках о взыскании штрафов, экс-глава АМКУ настаивал на аресте банковских счетов и имущества табачных компаний.

Экономисты предупреждают, что такое незаконное давление на крупных иностранных инвесторов может создать новый табачный кризис в Украине. Это создаст новые проблемы с наполнением госбюджета и приведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата в Украине.

"Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен", – уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, что мы можем ожидать", – прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

Напомним, что в октябре-ноябре 2019 г. в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд. грн.

Кроме вероятных потерь госбюджета, новый скандал может привести к судебным искам против Украины в международном арбитраже – такой вариант не исключают в международных табачных компаниях.

Хотя, по оценкам юристов, попытка Терентьева заблокировать счета крупнейших налогоплательщиков Украины бесперспективна, в Украине продолжаются суды с целью отмены решения Антимонопольного комитета от 10 октября 2019 г. о наложении многомиллионных штрафов на международные табачные компании.

Так, 16 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Бритиш Американ Тобакко Украина" с требованием признать частично недействительным прошлогоднее решение Антимонопольного комитета Украины от 10 октября 2019 г. о штрафе на 448 млн. грн. - якобы за нарушение конкурентного законодательства.

В "ВАТ Украина" заявили, что удивлены решением суда и заявляют, что в течение 25 лет работы в Украине, она действовала в полном соответствии с украинским законодательством. В ближайшие дни компания подаст апелляцию.

Юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношения КНУ им. Тараса Шевченка Анна Гладштейн уверена: решением о штрафе Антимонопольный комитет пытается снять с себя ответственность за монополизацию оптовой торговли сигаретами - ведь еще в 2010-2011 г. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.

Мнение юриста подтверждает и постановление Верховного суда от 2 декабря 2019 г. по делу № 910/1646/19, которым ВСУ по сути признал ошибки в работе Антимонопольного комитета в регулировании табачного рынка в предыдущие годы.

"Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. То есть причина штрафа не просто не обоснована, она абсурдна", - заявил эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин.

Українські новини
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