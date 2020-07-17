Давление на международные табачные компании закончится экономическими потерями для Украины - эксперт

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Противозаконное давление на международные табачные компании вызовет хаос на рынке и приведет к экономическим потерям Украины — эксперт

Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен.

Об этом рассказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя происходящее в отрасли: заявления депутатов о национализации табачных компаний, противоправные штрафы со стороны Антимонопольного комитета и вовлечение СМИ в процесс давления на судей.

Эксперт напомнил, что международные табачные компании инвестировали огромные средства в развитие производств, платят десятки миллиардов гривен налогов и акцизных сборов, создали цивилизованный прозрачный рынок табачных изделий. Помимо этого, они делают вклад в рост украинской экономики: создают рабочие места, обеспечивают экспорт и поступление валютной выручки.

10 октября 2019 года АМКУ оштрафовал дистрибьютора "Тедис Украина", а также четырёх производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции на общую сумму 6,5 млрд гривен. Компании оспаривают штраф в суде. "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "Империал Тобакко Юкрейн" собрали многочисленные доказательства давления на суд, в которое вовлечены депутаты, журналисты и СМИ, чтобы оправдать действия АМКУ под управлением уволенного председателя Юрия Терентьева.

Впоследствии компании "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "Империал Тобакко Юкрейн" заявили о предвзятости судьи и потребовали ее отвода, чтобы обеспечить принцип верховенства права и непредвзятости судей. Судья Марченко О. В. выносит противоречивые решения при одинаковых обстоятельствах. Например, в феврале 2020 года она дважды отказывает АМКУ в отсрочке уплаты судебного сбора в тяжбах о взыскании штрафа. Однако уже в июле 2020 года Марченко кардинально меняет свою позицию — разрешает АМКУ отсрочить уплату судебного сбора в тяжбе о взыскании штрафов с табачников. Каких-либо новых правовых или фактических предпосылок для принятия противоположного судебного решения не было: изменения в Закон Украины "О судебном сборе" не вносили, АМКУ обосновал свою просьбу теми же причинами, что и в феврале 2020 года.

Судья определила свою позицию в пользу АМКУ, что означает формирование судебных решений вне стен суда, где стороны доказывают свою правоту. Сам судебный процесс превращается в фарс. Оштрафованные компании единственным основанием для изменения позиции судьи называют вероятное давление на суд и опасаются, что это помешает им доказать свою правоту в тяжбах против незаконных штрафов АМКУ.

"Это может привести к тому, что иностранные инвесторы будут убегать из Украины, — комментирует последствия системного давления на международные табачные компании Александр Охрименко. — Соответственно, Украина потеряет колоссальные налоговые поступления в бюджет и экспорт. Закончится все печально. Считайте сами: 70% акцизных сборов в бюджет дает табачная отрасль — это десятки миллиардов гривен в год. По моим подсчетам, Украина рискует потерять от 30 до 50 млрд грн. в год".

Охрименко также напомнил, что условия и правила взаимодействия государства с табачными компаниями урегулированы в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, следовательно, нашей стране не нужно изобретать свой "регуляторный велосипед".

"Между государством и производителями должно быть соглашение о регулировании табачного рынка, и оно должно соответствовать Соглашению об ассоциации с ЕС. Слова политиков из "Слуги народа" и от оппозиции создают впечатление, что они в глаза не видели Соглашения об ассоциации, однако Украина должна четко его выполнять", — подчеркнул эксперт.