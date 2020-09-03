Бывшая "слуга" Скороход пыталась заблокировать предоставление Украине ‎€1,2 млрд от ЕС

Выдвиженка партии "Слуга народа", а ныне исключенная из одноименной фракции народный депутат Анна Скороход пыталась заблокировать предоставление Украине €1,2 млрд кредита от ЕС.

Ныне представительница связанной с олигархом Игорем Коломойским группы "За будущее" попыталась заблокировать ратификацию Верховной Радой кредитного соглашения для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС, сообщает движение "Чесно".

За ратификацию парламент проголосовал 25 августа. На следующий день Скороход зарегистрировала проект постановления об отмене голосования, заблокировав подписание закона главой ВР и президентом.

Регламентный комитет рекомендовал проект постановления Скороход принять или отклонить.

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада проект отклонила. "За" проголосовали только 48 нардепов.

В частности, "За" голосовали "слуги" Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Качура, Евгений Шевченко.

Теперь закон о ратификации соглашения могут подписать спикер и президент.

Анна Скороход баллотировалась в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу на Киевщине.

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23 июля Кабинет министров Украины и Еврокомиссия подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд.

Средства, которые поступят двумя траншами, могут использовать для преодоления бюджетного дефицита и поддержки реформ. Кредит - до 2035 года по низкой ставке, которая стартует с 0,125% годовых.

Первые €600 млн помощи Украина получит без дополнительных условий. А для получения второй части кредита нужно будет провести ряд реформ.

ЕС ожидает от Украины продолжения реформы налоговой и таможенной служб, перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей, корпоратизацию 10 крупнейших госкомпаний и передачу централизованных закупок лекарств и медизделий новому госпредприятию.