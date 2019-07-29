Будущий нардеп Беленюк оконфузился с заявлением о прожиточном минимуме

Будущий депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк ошибся на несколько тысяч, называя прожиточный минимум и минимальную зарплату в Украине.
На вопрос, какова зарплата депутата в Украине, чемпион мира по греко-римской борьбе ответил LB.ua:
"Мне называли разные суммы ... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то около 30 000 гривен".
Он также рассказал, что будет работать в комитете по вопросам соцполитики, в частности заниматься в нем вопросам спорта и молодежи. Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения работает с вопросами госполитики в сфере соцзащиты, госстраховании, медстрахование, соцгарантий, госполитики в сфере трудовых отношений.
С 1 июля 2019 прожиточный минимум в Украине составляет 1 936 гривен, минимальная зарплата - 4 173 гривны.
Ранее лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не смог назвать стоимость кубометра газа для населения в Украине.
Комментарии