Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП

Милованов советует уже сейчас начать откладывать деньги на будущую старость. Фото: УНИАН

Украинцам, которые в будущем рассчитывают на пенсию, стоит откладывать деньги уже сейчас. Надеяться на государство им не нужно.

Это посоветовал советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Человек, который не хочет сама себя обманывать, за эти 30 лет понял, что нужно рассчитывать на себя. Так же как государство Украина должно рассчитывать на себя. И было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты Америки выполнили условия Будапештского меморандума, и чтобы Россия выполнила условия. Но нам, украинцам, нужно как государству рассчитывать на себя. Так же каждому человеку и семье желательно, чтобы государство стало лучше, чтобы пенсионная реформа была сделана, и со временем это будет сделано", - заявил Милованов в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что на реализацию реформы может уйти много лет из-за демографической проблемы.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя. И откладывать, сохранять хоть 3-5 процентов. Я призываю людей быть ответственными", - резюмировал чиновник.

Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии.