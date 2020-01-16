Будущего российского премьера внесли в базу "Миротворца"

Президент России Владимир Путин выбрал будущим премьер-министром Михаила Мишустина.

Преемник Дмитрия Медведева попал в список базы "Миротворец", пишет "Обозреватель".

15 января сообщение об этом опубликовали на сайте проекта после новости о решении Владимира Путина назначить Мишустина новым главой российского правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин изменит Конституцию РФ для пожизненного правления - эксперт

О Мишустине пишут, что он является российским оккупантом, посягающим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он сознательно нарушал государственную границу Украины, чтобы проникнуть в Крым, который аннексировала Россия.

Автор: i.obozrevatel.com Мишустина внесли в "Миротворца"

29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию во временно оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".

Правительство Российской Федерации в полном составе уходит в отставку на фоне объявленных президентом Владимиром Путиным предложений об изменениях в конституцию.По информации российских СМИ, Медведев должен занять новосозданную должность заместителя председателя Совета безопасности России.