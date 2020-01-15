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среда, 15 января 2020 15:39

Российское правительство во главе с Медведевым уходит в отставку

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Автор: tsargrad.tv
  Нынешний состав правительства РФ действовал с марта 2018 года
Нынешний состав правительства РФ действовал с марта 2018 года

Правительство Российской Федерации в полном составе уходит в отставку на фоне объявленных президентом Владимиром Путиным предложений об изменениях в Конституцию.

Об этом объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи Путина с кабинетом министров РФ, передают российские СМИ.

"Эти изменения, когда они будут приняты, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти исполнительной, законодательной, судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В этих условиях, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

По информации российских СМИ, Медведев должен занять новосозданную должность заместителя председателя Совета безопасности России.

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В своем обращении к Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. В частности, относительно предоставления Госдуме права утверждать кандидатуру премьера и по его представлению всех членов правительства. Сейчас их назначает президент.

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Дата
15
января

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