Будет еще 47 млн вакцин. В этом году привьют большинство взрослых украинцев - Кабмин

Мужчину вакцинируют в Международном выставочном центре в Киеве. Фото:@moz.ukr

Вакцинация в Украине продолжает набирать обороты. Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вакцинация продолжает набирать обороты. По стране открыто уже почти 2900 мест, где можно получить вакцину.

Динамика количества прививок увеличивается от недели к неделе. Все больше украинцев вакцинируются и понимают, что это лучший способ защитить себя и своих родных от госпитализации и других тяжелых последствий болезни", - сказал премьер.

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"Касательно поставок вакцин. Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит больше 47 миллионов доз вакцин от различных производителей. В частности за средства государственного бюджета до конца года будет привезено 20 миллионов доз вакцины от компании Pfizer.

Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году", - заявил Шмыгаль.

Премьер назвал это первоочередной задачей для Министерства здравоохранения.

С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 5 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1,8 млн. Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Киеве, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.