Коронавирус больше всего бьет по Киеву: свежая статистика

За последние сутки в Украине выявили 717 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 97.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 250 061 человек. Умерли 52 891 пациент, из них 15 – за последние сутки. Выздоровели 2 185 339 человек, за последние сутки – 459, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 46 244 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 673, ИФА – 8592. Также сделали 16 979 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 189 случаев;
Винницкая область - 27 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 24 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 7 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 53 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 17 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 30 случаев;
Львовская область - 23 случая;
Николаевская область - 13 случаев;
Одесская область - 47 случаев;
Полтавская область - 18 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 27 случаев;
Тернопольская область - 12 случая;
Харьковская область - 32 случая;
Херсонская область - 43 случая;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 27 случаев;
Черновицкая область - 10 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.
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В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Иране и Индии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений на 88-м месте в мире. Среди стран Европы - на 19-м месте.
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