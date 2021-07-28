Коронавирус больше всего бьет по Киеву: свежая статистика

Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 717 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 97.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 250 061 человек. Умерли 52 891 пациент, из них 15 – за последние сутки. Выздоровели 2 185 339 человек, за последние сутки – 459, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 46 244 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 673, ИФА – 8592. Также сделали 16 979 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 189 случаев;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 7 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 53 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 30 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 18 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 12 случая;

Харьковская область - 32 случая;

Херсонская область - 43 случая;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 27 случаев;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

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В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Иране и Индии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений на 88-м месте в мире. Среди стран Европы - на 19-м месте.