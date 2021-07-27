В мире новая тройка лидеров по распространению Сovid-19

В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Иране и Индии.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 88-м месте в мире. Среди стран Европы она на 19-м месте.

В США зафиксировали более 35 тыс. новых инфицированных за сутки, в Иране – более 31 тыс., а в Индии – более 30 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индонезия и Великобритания. По суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Франция и Италия.

Автор: Worldometers Больше всего больных обнаружили в США, Иране, Индии.

В целом за время пандемии в мире умерли более 4,1 млн человек, летальных случаев за сутки зафиксировали свыше 8 тыс. Выздоровели от болезни свыше 177 млн человек, до сих пор болеют около 14 млн.

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Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину. Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которых успеют вакцинировать.