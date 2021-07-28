Сколько Covid-прививок уже сделали в Украине

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек.

От начала кампании по вакцинации сделали более 5 млн Covid-прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1,8 млн.

"27 июля одну дозу Covid-вакцины получили 86 952 человека. Полностью иммунизировали 56 376 человек. Работали 829 мобильных бригад, 2666 пунктов прививки и 360 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Свежие данные по вакцинации

С начала вакцинации первую дозу получили 3 264 713 человек, двумя дозами привили 1 817 211 человек. Всего сделали 5 081 924 прививки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стране начали вакцинировать детей от 5 до 11 лет

За последние сутки в Украине выявили 717 новых больных коронавирусом. Из них детей - 36, медработников - 97. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 250 061 человек. Умерли 52 891 пациент, из них 15 - за последние сутки. Выздоровели 2 185 339 человек, за последние сутки - 459.