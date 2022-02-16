"Братья и сестры, ваша победа – наша победа" – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 1017
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 315
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 387
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1404
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 864
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2529
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3483
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 423
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 891
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 954
Фото
Все фото
14
8
19
3
12
Военные продемонстрировали Зеленскому &quot;смерть&quot; российских танков
Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
Видео
Все видео
"Братья и сестры, ваша победа – наша победа" – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором
"Братья и сестры, ваша победа – наша победа" – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Трухина выгонят из фракции, но не из Рады
Трухина выгонят из фракции, но не из Рады
Ахметов приехал в прифронтовый город
Ахметов приехал в прифронтовый город
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1818
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4734
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4347
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3276
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1026
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 20:23

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Братья и сестры, ваша победа – наша победа" – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором

  Комментировать
&quot;Братья и сестры, ваша победа – наша победа&quot; – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором
"Пусть живет свободная Украина, пусть живет свободная Грузия", - сказал Вахтанг Кикабидзе.

Грузинский народ поддерживает Украину по борьбе с агрессией России.

Видеообращение записали грузинские культурные деятели, политики.

К украинцам обратились актер Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, четвёртый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссер Саломе Джаши.

"Братья и сестры, мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Узурпатор нуждается в очередном кровопролитии в соседнем государстве, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

С надеждой наблюдаем, что сегодня весь мир мобилизован как никогда и верим, что человечество восстанет против зла и не допустит несправедливости. Призываем и просим у всех цивилизованных стран, у которых есть возможность остановить агрессора. Станьте рядом с героическим украинским народом и государством.

Верим, что в этот исторический миг украинский народ будет твердым, единым и бесстрашным. Как это было всегда в трудные времена для Украины.

В Грузии знаем, что ваш успех – это и наш успех. Ваша победа – наша победа. Ваша свобода – это наша свобода. Мы вместе проходим этот сложный путь к свободе.

Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и народ. Слава Украине. Героям слава. Пусть живет свободная Украина, пусть живет свободная Грузия", - заявили.

Украина и Грузия - стратегические партнеры. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Обе страны имеют курс на членство в НАТО.

В июле прошлого года Украина, Грузия и Молдова одобрили Декларацию Батумского саммита. Заявили об укреплении трехстороннего сотрудничества между странами касательно европейской интеграции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Братья и сестры, ваша победа – наша победа" – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 16947
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12312
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 8695
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8128
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
3
 Просмотров: 6697
Политика
Ермак и остальные подчиненные Зеленского в ОП обходятся украинцу в 70 грн
Ермак и остальные подчиненные Зеленского в ОП обходятся украинцу в 70 грн
Зеленский прокомментировал "подковерные" договоренности с Россией и отвод ее войск
Зеленский прокомментировал "подковерные" договоренности с Россией и отвод ее войск Просмотров: 531
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
 Просмотров: 144
"Путин пойдет на все гадости, кроме военного вторжения" - Пионтковский
"Путин пойдет на все гадости, кроме военного вторжения" - Пионтковский
 Просмотров: 531
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
2
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
2
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
Голосов: 1592
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть