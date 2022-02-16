"Братья и сестры, ваша победа – наша победа" – грузины поддержали украинцев в борьбе с российским агрессором

Грузинский народ поддерживает Украину по борьбе с агрессией России.
Видеообращение записали грузинские культурные деятели, политики.
К украинцам обратились актер Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, четвёртый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссер Саломе Джаши.
"Братья и сестры, мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Узурпатор нуждается в очередном кровопролитии в соседнем государстве, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.
С надеждой наблюдаем, что сегодня весь мир мобилизован как никогда и верим, что человечество восстанет против зла и не допустит несправедливости. Призываем и просим у всех цивилизованных стран, у которых есть возможность остановить агрессора. Станьте рядом с героическим украинским народом и государством.
Верим, что в этот исторический миг украинский народ будет твердым, единым и бесстрашным. Как это было всегда в трудные времена для Украины.
В Грузии знаем, что ваш успех – это и наш успех. Ваша победа – наша победа. Ваша свобода – это наша свобода. Мы вместе проходим этот сложный путь к свободе.
Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и народ. Слава Украине. Героям слава. Пусть живет свободная Украина, пусть живет свободная Грузия", - заявили.
Украина и Грузия - стратегические партнеры. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Обе страны имеют курс на членство в НАТО.
В июле прошлого года Украина, Грузия и Молдова одобрили Декларацию Батумского саммита. Заявили об укреплении трехстороннего сотрудничества между странами касательно европейской интеграции.
Комментарии