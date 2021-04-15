Зеленский созвонился с Зурабишвили, говорили о НАТО и ЕС

Украина и Грузия - стратегические партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил сайт главы государства.

Обсудили эскалацию ситуации безопасности на Донбассе. Зеленский сказал об опасной тенденции к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

Также поблагодарил Грузию и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президенты обсудили практические шаги Украины и Грузии относительно дальнейшего углубления отношений с НАТО.

"Действительно пора конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня", - сказал Зеленский.

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Также обсудили безопасность в регионе Черного моря, в частности в контексте временной оккупации Россией Крыма.

Зеленский ознакомил президента Грузии с инициативой "Крымская платформа", саммит которой состоится в августе 2021 года.

Надеется на личное участие Саломе Зурабишвили в этом мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению инициативы.