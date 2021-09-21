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вторник, 21 сентября 2021 09:32

Брату Вовка сообщили новое подозрение

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Брату Вовка сообщили новое подозрение
Юрия Зонтова задержали в апреле.

Брату председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрию Зонтову сообщили новое подозрение. Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

"Зонтов, который ранее был сотрудником Службы внешней разведки, уже имеет подозрение в подстрекательстве к даче взятки судьям ОАСК. По данным следствия, он с другим адвокатом за 100 тысяч долларов обещал через брата "решить вопрос" с судьей.

Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем помещения, где изъяли взятку. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года, так же как и более 135 миллионов гривен, которые там нашли детективы НАБУ", - сообщил ЦПК.

Подозрение 17 сентября подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, по информации НАБУ.

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Сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование. Предыдущие дела через решение Конституционного суда были закрыты.

"Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по статье Уголовного кодекса об ответственности за декларирование недостоверной информации", - заявили в бюро.

В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.

Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.

Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов.

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка. Суд продлил ему арест до 7 октября.

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