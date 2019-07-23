Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер

В округе №133 Одесской области на выборах в парламент побеждает выдвиженец "Слуга народа", мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.

Победителю 26 лет.

По подсчетам 97,64% протоколов, он получает 32,66% голосов.

У ближайшего соперника, кандидата от партии "Опозиційна платформа – За життя" предпринимателя Виктора Баранского - 26,2%.

Артем Дмитрук - уроженец Козятина Винницкой области. Победитель турниров по боксу, самбо и панкратиону. Имеет высшее образование. Владелец двух спортклубов в Одессе.

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По предварительным результатам выборов в Верховную Раду, уже в 83 из 199-ми мажоритарных округах определены победители. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народу". Выигрывают в 57-ми округах.