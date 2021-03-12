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суббота, 13 марта 2021 20:23

"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог

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&quot;Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование&quot; - политолог
Зеленский не может бороться со всеми олигархами одновременно. Фото: Главком.

Санкции против Коломойского от Госдепартамента США - политический намек нашему государстве и Зеленскому. Это анонс дальнейших действий американского судопроизводства против олигарха. Об этом сказал журнала "Страна" политолог Владимир Горбач.

"Есть данные, что к нашим выборам 2019-го студия "95 квартал", которой владеет Зеленский, была привлечена к выводу средств из "Приватбанка". Если американские расследование доберутся до роли этой фирмы и ее учредителей, это навредит Украине".

Для Зеленского начался опасный процесс.

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"Его президентство стало возможным через консенсус олигархов и их борьбу против Порошенко. Феномен Зеленского - кульминация олигархического влияния на политику в Украине. Он теперь может прибегнуть к деолигархизации, но тем самым отрицает причины своего существования в политической сфере. Совокупность сил и ресурсов олигархата в Украине есть больше, чем возможности Зеленского. Сопротивление будет сильнее. Может его снести. Если будет пробовать договориться и симулировать эту борьбу наружу, олигархи определенное время на это закроют глаза. Но это удовлетворит американских партнеров ", - заключает.

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"Приватбанк" стал заложником борьбы за власть. Об этом сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

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