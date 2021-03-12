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пятница, 12 марта 2021 20:23

"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой

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&quot;Приватбанк&quot; стал для Зеленского политической ловушкой
Григорий Перепелица о том, чем станет "Приватбанк" для Зеленского. Фото: Главред

"Приватбанк" стал заложником борьбы за власть. Об этом сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

"Почему Коломойский начал выводить в оффшоры депозиты украинских вкладчиков при Порошенко? Потому Порошенко у каждого отбирал бизнес. Ахметов с ним делился, а Коломойский не захотел. Часть успел вывести, затем украинская власть национализировала банк. Теперь Коломойский судится в Лондоне за возвращение 2 миллиардов, которые у него отобрали с "Приватбанком". А у Международного валютного фонда просим миллиард. Если проиграем Коломойскому и отдадим олигарху из бюджета Украины вдвое больше, то Фонд прекратит любое финансирования ".

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Наш бюджет на игле МВФ, добавляет.

"Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры - крах экономики, импичмент, перевыборы, приход к власти оппозиционных сил. Америка и Европа этого, конечно, не хотят. Если Украина превратится в Армению или Беларусь, то Запад потеряет форпост во всей Восточной Европе . Санкции против Коломойского - политический сигнал, поддерживающих Зеленского в борьбе с олигархами ", - отметил Перепелица.

В США ожидают, что Украина продолжит расследовать дело Приватбанка и деятельность олигарха Игоря Коломойского.

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