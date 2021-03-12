В США надеются на расследование деятельности Коломойского в Украине

В США ожидают, что Украина продолжит расследовать дело Приватбанка и деятельность олигарха Игоря Коломойского.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что в Америке надеются, что Приватбанк не будет выплачивать средства его бывшим владельцам, передает "24 канал".
"Было ожидания, что Украина со своей стороны выполнит свою часть работы, расследуя его криминальную активность в Украине", - сказал Волкер.
Он отметил, что Коломойского связывают с похищением денег вкладчиков Приватбанка.
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Также американский политикум ожидает, что введение США санкций против Коломойского и его семьи станет стимулом для украинских правоохранителей активизировать расследование его действий.
5 марта США ввели санкции против Игоря Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну.
После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.
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