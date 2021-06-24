Борьба с контрабандой - все? Отстраненные через СНБО таможенники вернулись к работе

Таможенники были отстранены из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Фото: dailylviv

Все 46 работников Галицкой таможни, которых отстранили от работы по решению СНБО, вернулись к исполнению своих обязанностей.

Во время проверок в их действиях причастности к коррупции и контрабанде не обнаружили. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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"Большинство дисциплинарных производств в отношении работников различных таможен закрыли из-за отсутствия в их действиях нарушений. Работники таможни вернулись на свои должности.

В отношении работников Галицкой таможни закрыли все дисциплинарные дела и все ранее отстраненные таможенники вернулись к работе", - говорится в сообщении.

В то же время, в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продлили.

В начале апреля в рамках объявленной Советом национальной безопасности и обороны борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях отстранили от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине было именно на Галицкой таможни - 46. Это, в частности, работники таможенного поста "Яворов" - 30 человек, МП "Мостиска" - 14 и по одному работнику с МП "Смильниця" и "Рава Русская".