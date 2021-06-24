Борьба с контрабандой - все? Отстраненные через СНБО таможенники вернулись к работе

 
Ексклюзивы
1/5
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 549
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Просмотров: 333
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 279
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1296
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 675
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1962
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 792
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 216
Фото
Все фото
3
5
6
9
4
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел &quot;хвосты&quot; с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел "хвосты" с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
За &quot;большое переселение&quot; от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
Видео
Все видео
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
Президент Грузии: "Слава Украине"
Президент Грузии: "Слава Украине"
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 900
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 792
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1503
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 45
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
четверг, 24 июня 2021 19:30

Борьба с контрабандой - все? Отстраненные через СНБО таможенники вернулись к работе

  Комментировать
Борьба с контрабандой - все? Отстраненные через СНБО таможенники вернулись к работе
Таможенники были отстранены из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Фото: dailylviv

Все 46 работников Галицкой таможни, которых отстранили от работы по решению СНБО, вернулись к исполнению своих обязанностей.

Во время проверок в их действиях причастности к коррупции и контрабанде не обнаружили. Об этом сообщает ZAXID.NET.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал новые санкции - кто попал в список

"Большинство дисциплинарных производств в отношении работников различных таможен закрыли из-за отсутствия в их действиях нарушений. Работники таможни вернулись на свои должности.

В отношении работников Галицкой таможни закрыли все дисциплинарные дела и все ранее отстраненные таможенники вернулись к работе", - говорится в сообщении.

В то же время, в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продлили.

В начале апреля в рамках объявленной Советом национальной безопасности и обороны борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях отстранили от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине было именно на Галицкой таможни - 46. Это, в частности, работники таможенного поста "Яворов" - 30 человек, МП "Мостиска" - 14 и по одному работнику с МП "Смильниця" и "Рава Русская".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Борьба с контрабандой - все? Отстраненные через СНБО таможенники вернулись к работе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 16526
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 12762
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6291
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4653
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4068
Политика
Мы неверно понимаем суть Евросоюза - эксперт
Мы неверно понимаем суть Евросоюза - эксперт
 Просмотров: 99
Зеленский подписал санкции против двух олигархов
Зеленский подписал санкции против двух олигархов Просмотров: 558
Лидеры президентского рейтинга - Зеленский и Порошенко, их партии оторвались от конкурентов - Центр Разумкова
Лидеры президентского рейтинга - Зеленский и Порошенко, их партии оторвались от конкурентов - Центр Разумкова Просмотров: 414
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
 Просмотров: 495
Зеленский подписал новые санкции - кто попал в список
Зеленский подписал новые санкции - кто попал в список Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
2
Русский язык в Украине – это шанс для Путина
1
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро
1
Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз
Голосов: 7436
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть