Борьба с кнопкодавами: в Раде заработает сенсорная кнопка

Завтра в Верховной Раде заработает сенсорная кнопка для голосования. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.
"Еще один важный аспект - реформа Верховной Рады. Что исключить кнопкодавство. Мы много об этом говорили. Некоторые аспекты будут внедрены на этой неделе. Будут установлены камеры, вскоре они заработают", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народному депутату впервые сообщили о подозрении за "кнопкодавство"
Спикер заявил об обновлении системы "Рада".
"Есть несколько вариантов. Есть и отечественные аналоги, и иностранные. Они позволяют использовать биометрические показатели человека, чтобы точно уже снять вопросы, связанные с кнопкодавством.
Но мы не должны ждать. Потому что это стоит больших бюджетных расходов. Поэтому на прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку. С этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования, заседаний", - рассказал Разумков.
"Я вас всех поздравляю. Сможем действительно продемонстрировать систему, которая не будет позволять применять кнопкодавство", - добавил спикер.
17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения.
"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения.
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.
Комментарии