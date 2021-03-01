Борьба с кнопкодавами: в Раде заработает сенсорная кнопка

О борьбе с кнопкодавством много говорили. Фото: "Укрінформ"

Завтра в Верховной Раде заработает сенсорная кнопка для голосования. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Еще один важный аспект - реформа Верховной Рады. Что исключить кнопкодавство. Мы много об этом говорили. Некоторые аспекты будут внедрены на этой неделе. Будут установлены камеры, вскоре они заработают", - сказал он.

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Спикер заявил об обновлении системы "Рада".

"Есть несколько вариантов. Есть и отечественные аналоги, и иностранные. Они позволяют использовать биометрические показатели человека, чтобы точно уже снять вопросы, связанные с кнопкодавством.

Но мы не должны ждать. Потому что это стоит больших бюджетных расходов. Поэтому на прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку. С этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования, заседаний", - рассказал Разумков.

"Я вас всех поздравляю. Сможем действительно продемонстрировать систему, которая не будет позволять применять кнопкодавство", - добавил спикер.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.