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пятница, 19 июля 2019 17:51

"Больше всего раздражает амнезия" - украинцы рассказали о Верховной Раде

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Накануне парламентских выборов украинцы рассказали, чего ждут от вновь избранных депутатов и что больше всего раздражало в предыдущих. Больше всего хотят, чтобы чиновники помнили свои предвыборные программы, выполняли обещания.

Мария Кунец-Притоцька, 60 лет, пенсионерка, город Алешки, Херсонская область:

- Надеюсь, выберут достойных людей в Раду. Беда наша в том, что активных только 30%, а остальных - "вата". От того у нас и появляются Медведчуки, Рабиновичи, Бойки.

Новоизбранный парламент должен перекрыть все нелегальные каналы на таможне, кипрские оффшоры, теневую экономику. Олигархов стоит отстранить от "кормушки".

Автор: favoritekherson
  Избиратели надеются, что будет создана процедура отзыва депутатов, если те не выполнят предвыборные обещания.
Избиратели надеются, что будет создана процедура отзыва депутатов, если те не выполнят предвыборные обещания.

В Верховной Раде меня раздражает, что многие депутаты попали туда только из-за депутатской неприкосновенности, прогуливают заседания, не вносят никаких проектов. А вот молодежь, попавшая туда после Майдана, активная. Нужно выбирать честных, умных, патриотов, чтобы не говорить "чего мы так бедно живем?".

Елена Соколовская, 36 лет, учительница, город Житомир:

- Никаких изменений не ожидаю. Быстрых - точно. Надеюсь, начнутся какие-то действенные движения со стороны избранных депутатов. Каждые пять лет слышу много болтовни. Хочу, чтобы законопроекты, направленные на укрепление государственности и национальных основ не тормозили и не отменяли. Также, чтобы повышали качество жизни. Последние три года я посетила несколько стран Западной Европы. Меня поразил там уровень жизни, люди там счастливы, расслаблены, улыбаются. Чувствуют защиту от власти. Может дождемся этого в Украине.

Если за два года обещаний не выполнят, отстранить от депутатства без возможности возвращения.

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Сергей Стороженко, 41 год, священник, город Николаев:

- Люди, которые идут к власти - берут на себя большую ответственность за народ. Молюсь, чтобы наконец, пришли люди, которые действительно любят Украину и работают на благо ее народа. Нардепов вижу совестливыми, трудолюбивыми, такими, которые не боятся ответственности. Это в идеале. Конечно, будет много таких, которые преследуют свои эгоистические интересы и проталкивают решения, выгодные для соседнего государства. К сожалению.

Юрий Грузиненко, 55 лет, электрик, город Черкассы:

- После выборов ожидаю упрощенную процедуру импичмента президента и отзыва депутатов на всех уровнях.

Автор: koloclub
  Украинцы ждут справедливого наказания власти
Украинцы ждут справедливого наказания власти

Надеюсь депутаты будут без судимостей и коррупционных связей. Они не могут владеть личным бизнесом. Должны иметь базовые знания по законодательной деятельности и Конституции Украины. Должны помнить свои предвыборные программы и выполнять их. Больше всего раздражает амнезия, что появляется в избранников относительно своих предвыборных обещаний. Часто замечаю, что нет биографической информации о кандидатах в нардепы в открытом доступе.

Прежде всего надо поменять генерального прокурора. Бросается в глаза то, что Рада превратилась в бизнес площадку, а депутаты оторваны от избирателей.

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Виктория Москаленко, 30 лет, медсестра, город Днепр:

- Надеюсь, что после выборов вернут поддержку европейских стран. Это должно помочь остановить войну на Донбассе, вернуть Крым. Новоизбранные депутаты должны быть более открытыми к народу.

Ожидаю улучшения возможностей для развития малого бизнеса. Знакомый хотел открыть кофейню, но через заоблачные налоги, коррупцию и сложную бюрократическую машину не смог этого сделать.

Новый парламент должен законным путем наказать старую власть, чтобы это стало символом равенства всех перед законом. Больше всего раздражает коррупция на всех должностных уровнях.

Автор: YouTube
  Избирательные надеются, что вновь избранных депутатов, которые не будут выполнять обещаний, будут снимать.
Избирательные надеются, что вновь избранных депутатов, которые не будут выполнять обещаний, будут снимать.

Инна Мищенко, 59 лет, логист, город Кропивницкий:

- С новым парламентом ожидаем изменений в пенсионной реформе. Издевательство, когда человек получает за 40 лет стажа столько же, как та, которая проработала несколько месяцев за всю жизнь. Хочется, чтобы коммунальные сделали в соответствии с украинскими зарплат, а не с европейскими нормами. Чтобы урегулировали цены на продукты, потому что это просто смешно за космические цены закупать чеснок в Китае.

Хочется видеть в парламенте людей с современными взглядами на жизнь, которые несут ответственность за свои действия на должностях. Ведь именно мы их туда выбираем. Украинцы устали от необъявленной войны, хочется жить в мире.

21 июля украинцы будут избирать депутатов Верховной Рады. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Голосуют те, кому исполнилось 18 лет. Нужно иметь при себе паспорт, временное удостоверение гражданина или военный билет для военнослужащих срочной службы. Гражданам выдадут два бюллетеня - со списком 22 партий и фамилиями кандидатов-мажоритарщиков.

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