"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт

В Херсоне рабочие, накануне приезда в город президента Владимира Зеленского, ночью клали асфальт.
Видео опубликовало местное издание "Мост"
Дорожные работы велись на парковке у здания Укрпочты на Бериславском шоссе.
Показательно, что в первую очередь техника укатывали в асфальт площадку, на которой Зеленский должен был вручить 7 новых авто почтальонам.
По словам очевидцев, работы начались около 22:00 и закончились очень быстро, буквально за несколько часов.
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