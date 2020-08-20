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четверг, 20 августа 2020 14:51

"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт

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&quot;Большая стройка&quot;: до приезда Зеленского ночью клали асфальт
По словам очевидцев, работы закончились очень быстро.

В Херсоне рабочие, накануне приезда в город президента Владимира Зеленского, ночью клали асфальт.

Видео опубликовало местное издание "Мост"

Дорожные работы велись на парковке у здания Укрпочты на Бериславском шоссе.

Показательно, что в первую очередь техника укатывали в асфальт площадку, на которой Зеленский должен был вручить 7 новых авто почтальонам.

По словам очевидцев, работы начались около 22:00 и закончились очень быстро, буквально за несколько часов.

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