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четверг, 29 июля 2021 21:10

Большая кадровая ротация может задеть министра энергетики Галущенко - СМИ

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Большая кадровая ротация может задеть министра энергетики Галущенко - СМИ
Глава Минэнерго Галущенко может покинуть пост осенью. Фото: Liga.news

Министр энергетики Герман Галущенко может быть уволен из Кабмина из-за пророссийской деятельности и расследований НАБУ относительно его предыдущей работы вице-президентом НАЭК "Энергоатом". Об этом пишет сайт https://24tv.ua/.

"По разным версиям, за назначением Галущенко в "Энергоатом" могли стоять пророссийские силы либо структуры богатейшего человека Украины Рината Ахметова, который имеет значительные интересы в энергетической отрасли. В первом варианте окончательное решение по Галущенко в Офисе Президента якобы принимал Андрей Ермак, а во втором будущего министра якобы собеседовал "ответственный" за атомную энергетику Сергей Шефир", - напоминает издание. В частности, пророссийские интересы связывают министра с нардепом Андреем Деркачом, который находится под персональными санкциями США как агент Кремля.

"Среди ключевых "пророссийских" решений, которые Галущенко якобы лоббировал на посту вице-президента компании после назначения в апреле 2020 года, называют блокирование достройки Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Фактически его завершение "заморозили" едва ли не на финише. Среди прочего, это было связано с желанием "протащить" на тендер по достройке компании скандального экс-нардепа Максима Микитася", - отмечается в материале.

Накануне стало известно, что "Энергоатом" просит Минэнерго разрешить достройку без необходимых сертификатов и в обход строительных норм. "Возможно - чтобы успеть хотя бы базовые работы закончить к символической дате - 30-летию Независимости. Но по факту сделать это будет, конечно же, невозможно. Чем дольше в Украине нет своего ЦХОЯТ, тем дольше она вынуждена платить за хранение отработанного топлива стране-агрессору", - говорится в статье.

Другие факты указывают на работу Галущенко в "Энергоатоме" в интересах энергокомпаний Рината Ахметова. "Как известно, 2020 год атомщики закончили с многомиллиардными убытками. О реальном положении дел в НАЭК, например, может свидетельствовать 400-миллионный кредит, взятый в коммерческом банке не на операционную деятельность, а на банальную выплату зарплаты. В самой компании убытки пояснили "курсовыми разницами" и нерыночными условиями продажи электроэнергии, а также долгами потребителей. Однако, согласно внутренним данным самой компании, электроэнергия продавалась вообще без каких-либо КРІ по заниженным ценам в интересах трейдеров Ахметова и структур Игоря Коломойского. По этому поводу Национальное антикоррупционное бюро Украины даже открыло отдельное уголовное производство и в феврале 2021 года проводило в "Энергоатоме" обыски", - напоминает издание.

"Более долгосрочным "вредительством" в пользу частной и более дорогой тепловой и "зеленой" генерации эксперты называют преднамеренное затягивание с ремонтами энергоблоков АЭС, несвоевременную закупку необходимого оборудования для безопасной эксплуатации станций. Что не позволяет продавать достаточные объемы дешевой атомной энергии в систему", - добавляют журналисты.

Кроме того, по мнению авторов материала, основанному на экспертных оценках, в долгосрочные планы Ахметова входит приватизация всего "Энергоатома" либо его наиболее привлекательных активов по как можно более низкой цене после потенциального банкротства компании, загнанной искусственно в убытки.

"В целом кандидатура Галущенко изначально не была с большим восторгом воспринята ни экспертным сообществом, ни профессионалами энергетической отрасли, ни международными партнерами Украины. Никого особо не вдохновляла перспектива иметь в министрах фигуранта "живого" расследования НАБУ и человека, чье участие в коррупционных схемах выглядит столь очевидным. Именно поэтому его отставку в парламенте примут скорее как долгожданное облегчение, чем как вынужденное прощание с зарекомендовавшим себя профессионалом", - резюмирует издание.

Украинские Новости
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