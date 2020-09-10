Богдана зовут на допрос в ГБР

Ранее Богдан рассказал в интервью о якобы договоренностях руководителя ОП Ермака с россиянами. Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований вызывает бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля.

В бюро заявили: 9 сентября в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими чиновниками вопросов статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмене пленными и ряде других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - сообщают в ведомстве.

В интервью Дмитрию Гордону Богдан заявил о якобы договоре руководителя Офиса президента Андрея Ермака с россиянами: "Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там есть 12 или 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли – вы нам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 млрд по решению суда, а вы нам. Я точно знаю, что в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Уже всех уволили, остался один Аваков"

"9 сентября Андрей Богдан заявил, что уехал из Украины из-за угроз физической расправы. Вынужден перейти украинскую-румынскую границу", - написал он в Facebook. В феврале президент Владимир Зеленский освободил от Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. В тоже время назначил Андрея Ермака. Богдан до назначения работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского.