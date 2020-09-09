Богдан уехал из Украины после скандального интервью

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что уехал из Украины из-за угроз физической расправы.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинсо-румынскую границу", - написал он в Фейсбук.

Бывший глава ОП добавил, что за его "приключениями" можно будет следить в Telegram-канале "Тесла Богдана". Там он опубликовал также фото на границе.

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Напомним, что сегодня экс-глава ОП Андрей Богдан дал скандальное 4-часовое интервью Дмитрию Гордону, в котором раскритиковал президента Зеленского и его окружения. В частности, он считает, что команда медиаэкспертов, которых привел его преемник Андрей Ермак, создает неправильный образ Владимира Зеленского, который напоминает ему генсека СССР Леонида Брежнева