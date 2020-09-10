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Богдан похвастался, как помог Зеленскому выучить украинский

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Богдан похвастался, как помог Зеленскому выучить украинский
Богдан в скандальном интервью раскритиковал президента Зеленского. Фото: glavcom.ua

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как помог президенту Владимиру Зеленскому выучить украинский язык.

"Это моя гордость. Я же парень из Львова. Я вообще говорю на украинском языке в семье, с детьми. Я всегда говорю на украинском языке, плюс стаж государственной работы. Какой язык для тебя является родным? Это тот язык, на котором ты думаешь. Или вариант ответа: "это и язык, на котором тебе снятся сны", – сказал Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Зеленскому, по словам Богдана, было трудно говорить на государственном языке - слова знал, но никогда не разговаривал на нем.

"В декабре 2018 года, понимая, что он выиграет [выборы] и ему нужно будет публичную коммуникацию вести на украинском языке, я с ним договорился. Я объяснил, что это очень необходимо. Он хотел нанять учителя. Но для учителя надо отдельное время, а потом – еще время учить домашние задания. А это в принципе неинтересно ... И вот в декабре я перессорился со всеми его друзьями. Со всеми. Меня ненавидели вот с этого времени. Но я заставлял, чтобы все в его присутствии разговаривали на украинском языке. Я с ним и все. Четыре месяца в моем присутствии никто не имел права говорить на русском языке", – сказал Богдан.

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Он отметил, что на третьей стадии изучения языка человек начинает говорить на украинском на какую-то профессиональную тематику, но не может об этом разговаривать на русском.

"В тот момент, когда мы общались, у него уже началась третья стадия. Это особая терминология, государственная. Это термины, которые ты знаешь на украинском, но на русском ты их никогда не использовал. Ты просто не знаешь. И ты можешь говорить на украинском, а когда тебя просят перейти на русский, ты не можешь. Хотя ты русскоязычный по натуре своей, тебе сны снятся на русском, но на государственную тему ты можешь говорить только на украинском. У тебя нет выбора. И вот у него уже была эта стадия – проникновение. Ему проще было говорить на украинском, чем на русском", – рассказал экс-глава Офиса президента.

Экс-глава ОП Андрей Богдан дал скандальное 4-часовое интервью Дмитрию Гордону, в котором раскритиковал президента Зеленского и его окружения.

В частности, он считает, что команда медиаэкспертов, которых привел его преемник Андрей Ермак, создает неправильный образ Владимира Зеленского, который напоминает ему генсека СССР Леонида Брежнева

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