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Блогер Дзиндзя заявил, что нашел высокопоставленных российских родственников у Дениса Бигуса

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Автор: Фото: Андрей Дзиндзя/Facebook
  Блогер Андрей Дзиндзя заявил, что журналист Денис Бигус имеет влиятельных родственников в России
Блогер Андрей Дзиндзя заявил, что журналист Денис Бигус имеет влиятельных родственников в России

У журналиста-расследователя Дениса Бигуса нашли влиятельных родственников в России. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Андрей Дзиндзя.

"Социальные сети почти никогда не врут, если не лениться искать по ним информацию и связи", - пишет Дзиндзя.

Он опубликовал общую фотографию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с дядей-полковником и братом жены Бигуса. По данным журналиста, брата зовут Андрей Соболев, он проходит обучение в Академии госслужбы в Москве.

"Семья жены Дениса Бигуса патриоты, правда России, а не Украины. И даже активно интересуются практикой шпионажа, судя по книгам по полке, и любят почитать об опыте ЦРУ", - пишет Дзиндзя.

По его мнению, информаторами авторов журналистского расследования "Друзья Президента крадут на оборонке (секретные переписки)" могли быть российские спецслужбы.

Автор: Фото: Андрей Дзиндзя/Facebook
  Блогер Андрей Дзиндзя заявил, что журналист Денис Бигус имеет влиятельных родственников в России
Блогер Андрей Дзиндзя заявил, что журналист Денис Бигус имеет влиятельных родственников в России

"Задумайтесь - Денис Бигус получил анонимную информацию и раскрыл данные о том, что вопреки запретам из России в Украину через посредников поставлялись запчасти для наших БТРов. Можно только представить, как охотились за этими поставками служаки российской ФСБ", - утверждает блогер.

Автор: Фото: Андрей Дзиндзя/Facebook
  Блогер Андрей Дзиндзя заявил, что журналист Денис Бигус имеет влиятельных родственников в России
Блогер Андрей Дзиндзя заявил, что журналист Денис Бигус имеет влиятельных родственников в России
Українські новини
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Дата
28
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