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среда, 12 мая 2021 19:48

Блинкен поставил дедлайн: почему взялись за Медведчука

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Блинкен поставил дедлайн: почему взялись за Медведчука
Судебный процесс над Виктором Медведчуком должен быть открытым, считает политтехнолог Виталий Бала. Фото: УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил дедлайн в две недели украинской власти, чтобы справились с насущными вопросами. В частности, решили ситуацию с "пятой колонной". Это вероятно стало причиной решимости правоохранителей в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, так в коментарии Gazeta.ua предполагает политтехнолог Виталий Бала, 55 лет.
"Есть версии, что решение принято именно сейчас из-за визита Блинкена. Якобы он поставил дедлайн две недели - выполнить предыдущие обязательства и им дали еще новые. Это должны выполнить.
Сядет ли Медведчук, должен решить суд. Хочется, чтобы этот процесс был открытым. Чтобы мы тогда увидели - если он не сядет, то почему. Как по мне лучший вариант, чтобы он покинул страну. Но будем надеяться, что дело таки доведут до суда. Я не верю, что Медведчука посадят. Лучше бы не возвращался в Украину. В противном случае - чтобы его поменяли на всех наших пленных, содержащихся в России и Крыму. Но это больше помечтать", - говорит эксперт.

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В этом деле совпали интересы страны и интересы Зеленского, говорит Бала.
"Эта ситуация меняет политические расклады. Как минимум, если Медведчук сядет, то не будет претендентки Оксаны Марченко на какую-то выдающуюся роль в политике. А если говорить более реальными вещами, то группа Левочкина-Бойко в "ОПЗЖ" выигрывают. А если создадут проект, который будет напоминать Партию регионов, то она будет иметь успех".

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 66-летнему Виктору Медведчуку и нардепу 49-летнему Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене и разграблении государственных недр в Крыму. Также обнародовали аудиозаписи разговоров, где Медведчук договаривается с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком по перерегистрации украинского предприятия на территории Крыма.
Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук через Козака передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил.

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Дата
12
мая

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