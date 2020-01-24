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пятница, 24 января 2020 12:11

Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование

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Комитет Конгресса США подозревает, что угольную компанию украинского олигарха Рината Ахметова незаконно вывели из-под санкций.

От сентября 2018 года Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США изучает детали соглашения, заключенного между угольной компанией Ахметова Pocahontas coal company LLC и Управлением по охране труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США, пишет "Радіо Свобода"

Интерес Конгресса к этому соглашению возник, после того как управление отменило статус "систематического нарушителя" для шахты Affinity Mine в США, уголь на которой добывает компания Ахметова и отправляет на украинские коксохимические заводы.

Pocahontas coal company LLC - одна из дочерних компаний американского угольного предприятия United coal company, входящего в холдинг "Метинвест" Ахметова. Эта компания с 2006 года добывает уголь на шахте Affinity Mine в Западной Вирджинии.

 

В 2013-м на этой шахте в течение двух недель погибли двое шахтеров. Одна из трагедий произошла из-за некачественных запчастей подъемника, на котором горняки спустились под землю. Во время расследования трагедии установили, что Pocahontas coal company LLC систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда. По результатам расследования шахте присвоили статус нарушителя - Pattern of Violations (POV), который закрепился за ней на 5 лет.

 

Шахта, которой присвоен проблемный статус, попадает под усиленный контроль регулятора. И если в течение трех месяцев управление фиксирует любые новые нарушения, то вправе остановить добычу угля. А это уже серьезные финансовые потери для владельца.

 

Pocahontas coal company LLC через суд пыталась отменить этот статус, но безуспешно, поскольку управление каждый раз фиксировало на шахте новые нарушения и, по подсчетам комитета Конгресса, таких нарушений насчитали 265 - в течение пяти лет.

Но, несмотря на систематические нарушения и штрафы, регулятор пошел на уступки компании украинского миллиардера. Летом 2018 года управление по охране труда заключило с компанией Ахметова мировое соглашение и отменило проблемный статус.

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Именно тогда, в 2018 году, соглашением между управлением по охране труда в горнодобывающей промышленности и фирмой Ахметова заинтересовался и Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США.

Расследование комитета Конгресса по компании длится уже более года.

Предприятия олигархов являются основными загрязнителями окружающей среды в Украине. Их ждут проверки. Об этом заявлял и.о. председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов.

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