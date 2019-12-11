Предприятия Ахметова, Коломойского и Фирташа назвали наибольшими загрязнителями

За предприятия Коломойского и Ахметова возьмутся с проверками.

Предприятия олигархов являются основными загрязнителями окружающей среды в Украине. Их ждут проверки.

Об этом заявил и.о. председателя Госэкоинспекции, бывший народный депутат Егор Фирсов в интервью Bihus.info

"Так сложилось, что основные загрязнители - это предприятия олигархов. Ахметова, Коломойского, Фирташа и т.д.

Это не какие-то рестораны и кафе. Их несколько сотен. Ну, окей, тысяча или несколько тысяч. И я понимаю, что по крайней мере на первые проверки в первый год на топ-100 загрязнителей вместе с экологическими инспекторами буду заходить лично я. Или, условно говоря, мой заместитель", - сказал Фирсов.

Среди предприятий, которые должны попасть под проверки первыми - ММК имени Иллича (владелец Ахметов) и "Криворожсталь" ( "АрселорМиттал Кривой Рог", владелец Лакшми Миттал).

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В предыдущие годы показатели возмещения ущерба предприятиями-загрязнителями были крайне низкими.

"За прошлый, 2018 год - это чуть меньше 100 млн грн. Это очень и очень мало", - сказал Фирсов и заявил: ориентирует подчиненных на увеличение этих показателей в несколько раз.

"Мы не знаем, каково реальное состояние вреда природе, мы представляем примерно, где нас обманывают инспекторы и, скажем, прошлая власть. И представляем, что это (увеличение возмещения убытков) должно состояться в несколько раз", - сказал руководитель Госэкоинспекции.

Также готовится закон об увеличении штрафа за недопуск инспекции на проверку.

Сейчас штраф составляет 650 грн. Фирсов заявил, что надо установить штраф в виде процента от оборота компании, так, чтобы крупные предприятия-загрязнители платили миллионные штрафы. Однако говорит, что не все его коллеги согласны с этим предложением.

Кабинет министров планирует взыскать потраченные средства при национализации ПриватБанка из бывших владельцев. Об этом заявлял премьер-министр Алексей Гончарук.