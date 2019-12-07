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суббота, 07 декабря 2019 12:26

Гончарук хочет забрать деньги в Коломойского за Приватбанк

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Гончарук хочет забрать деньги в Коломойского за Приватбанк
Премьер уверяет, что правительство не будет лояльным к Коломойскому

Правительство не видит оснований для возвращения "ПриватБанка" бывшим акционерам

Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации "ПриватБанка" из бывших владельцев. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.

Гончарук отметил, что правительство Украины не видит никаких оснований для возвращения "ПриватБанка" бывшим акционерам.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сообщил глава правительства.

Ранее олигарх Игорь Коломойский планировал вернуть в свою собственность "ПриватБанк" в ближайшем будущем. По его словам, об этих планах знают в МВФ.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возвращение неплатежеспособных банков их бывшим владельцам.

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По словам Гончарука, этот законопроект сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" Коломойского.

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