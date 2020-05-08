Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"

Билецкий появляется на каналах, связанных с кумом президента РФ Медведчуком.

Бывших добровольцев "Азова" Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили, в частности руководитель "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, потому что они заступились за одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом Кравченко рассказал в Facebook.

"Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших собратьев и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы.

Спасибо всем собратьям за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают", - написал Кравченко.

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В то же время адвокат Маси Найем заявил в Facebook:

"Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей.

Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж... благодарим за очень тонкий намек.

И вопрос к Офису президента Украины: а это уже и справедливость, о которой говорил Зеленский? Или еще ждать?"

Ранее Андрей Билецкий на телеканале ZIK, связанном с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком, обвинял Сергея Стеренко в "наркопритонах" и "публичных домах". Два года назад на Стерненко совершили три покушения. Во время третьего, 24 мая, погиб нападавший. Дело расследует полиция. Стерненко вызвали в СБУ.