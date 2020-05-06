Стерненко вызвали в СБУ

Активиста Сергея Стерненка вызвали на допрос в СБУ. Фото: facebook.com/sternenko

Бывшему главе одесского Правого сектора и активному участнику Евромайдана Сергею Стерненко пришла повестка о вызове в СБУ.

Причина вызова и его статус в повестке не указаны, сообщил Стерненко в эфире skrypin.ua.

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По информации активиста Романа Синицына, Стерненко готовят подозрение по статье "умышленное убийство" СБУ совместно с Офисом генпрокурора. Об этом он написал в Facebook.

"Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога. Есть информация, что это политический договорняк с "рыгами", Баканова (глава СБУ. - Gazeta.ua) дожали "пойти по беспределу" в обмен на что-то. Очень интересно, на что", - сообщил Синицын.

На Сергея Стерненко было совершено 3 нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда на него напали 2 мужчин. В результате инцидента один из нападавших погиб, а сам Стерненко и второй нападавший были ранены. 7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту, который смертельно ранил нападавшего, объявят в любом случае.