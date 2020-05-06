Стерненко вызвали в СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1602
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 918
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1404
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1152
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1836
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1575
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2421
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
3
3
3
4
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов
У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов
Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету
Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Видео
Все видео
Стерненко вызвали в СБУ
Стерненко вызвали в СБУ
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1080
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3636
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2520
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1575
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 540
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 09:02

Стерненко вызвали в СБУ

  Комментировать
Стерненко вызвали в СБУ
Активиста Сергея Стерненка вызвали на допрос в СБУ. Фото: facebook.com/sternenko

Бывшему главе одесского Правого сектора и активному участнику Евромайдана Сергею Стерненко пришла повестка о вызове в СБУ.

Причина вызова и его статус в повестке не указаны, сообщил Стерненко в эфире skrypin.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение на Стерненко: журналисты обнаружили новое обстоятельство

По информации активиста Романа Синицына, Стерненко готовят подозрение по статье "умышленное убийство" СБУ совместно с Офисом генпрокурора. Об этом он написал в Facebook.

"Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога. Есть информация, что это политический договорняк с "рыгами", Баканова (глава СБУ. - Gazeta.ua) дожали "пойти по беспределу" в обмен на что-то. Очень интересно, на что", - сообщил Синицын.

На Сергея Стерненко было совершено 3 нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда на него напали 2 мужчин. В результате инцидента один из нападавших погиб, а сам Стерненко и второй нападавший были ранены. 7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту, который смертельно ранил нападавшего, объявят в любом случае.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стерненко вызвали в СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Аппарат искусственного кровообращения испытали на кошках

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 50683
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 22284
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 19701
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 14986
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 11070
Происшествия
10-летнего мальчика нашли в петле
10-летнего мальчика нашли в петле Просмотров: 162
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 3456
В порту обнаружили 53 килограмма хитро упакованного кокаина
В порту обнаружили 53 килограмма хитро упакованного кокаина Просмотров: 558
Жила только для дочери: учителя рассказали о обезглавленной девочке и ее матери
Жила только для дочери: учителя рассказали о обезглавленной девочке и ее матери Просмотров: 2151
Читала мысли: отец обезглавленной девочки рассказал об отношениях с матерью
Читала мысли: отец обезглавленной девочки рассказал об отношениях с матерью Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
10
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
5
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
Аннексию Крыма назвали политической ошибкой
Голосов: 87
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua