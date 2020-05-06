Билецкий на канале кума Путина поливал грязью Стерненко

Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий на телеканале ZIK, связанном с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком, обвинил активиста Сергея Стеренко в "наркопритонах".

"Какой он националист?" - заявил Белецкий.

В эфире он сказал, что Стерненко "занимался публичными домами и наркопритонами в Одессе".

"Ну кто это?" - заявил Билецкий.

В ответ Сергей Стерненко опубликовал фотографию, сделанную после нападения на него. Когда его навещал Билецкий.

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Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Сергею Стерненко объявят подозрение. По ее словам, вопрос только в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны. Два года назад на Стерненко совершили три покушения. Во время третьего 24 мая погиб нападавший. Дело расследует полиция. Стерненко вызвали в СБУ.