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среда, 06 мая 2020 12:07

Билецкий на канале кума Путина поливал грязью Стерненко

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Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий на телеканале ZIK, связанном с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком, обвинил активиста Сергея Стеренко в "наркопритонах".

 

"Какой он националист?" - заявил Белецкий.

В эфире он сказал, что Стерненко "занимался публичными домами и наркопритонами в Одессе".

"Ну кто это?" - заявил Билецкий.

В ответ Сергей Стерненко опубликовал фотографию, сделанную после нападения на него. Когда его навещал Билецкий.

 

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Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Сергею Стерненко объявят подозрение. По ее словам, вопрос только в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Два года назад на Стерненко совершили три покушения. Во время третьего 24 мая погиб нападавший. Дело расследует полиция.

Стерненко вызвали в СБУ.

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