Безвиз с Китаем никак не повлияет на отношения с другими странами - МИД

В МИД прокомментировали безвиз с Китаем. Фото: УНН

Предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами.

Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового либо безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран по КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами", - отметили в сообщении.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвиза для граждан КНР, которые въезжают в Украину с туристической целью.