Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"

После встречи с Путиным Макрон назвал Россию "очень глубоко европейской страной". Фото: Reuters

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным может запустить отмену санкций против России.

Об этом предупредил бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "UA: Первый".

"Я слушал Макрона, и было такое впечатление, будто слушаю похоронную процессию по санкциям... У нас осталось полгода существования санкции и необходимость серьезных тактических шагов в дипломатическом плане в Европе, пока ситуацию еще можно исправить", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Путин нужен Макрону.

"Макрон претендует на политическое лидерство в Европе. Поэтому ему надо друг Путин", - отметил Безсмертный.

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Встреча Владимира Путина и Эмануэля Макрона состоялась 19 августа во Франции. Одной из главных тем, которые обсуждали лидеры, стали Украина и российская агрессия. Среди прочего, Макрон согласился приехать в Москву на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. С началом российской агрессии против Украины мировые лидеры бойкотируют кремлевские парады. Кроме того, Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию в следующем году на саммит G7. Глава Белого дома согласился.