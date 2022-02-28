Безотлагательно принять по спецпроцедуре: Украина обращается к ЕС

Украинские солдаты борются за всю Европу, сказал президент. Фото: president.gov.ua

Украина обращается к ЕС о безотлагательном присоединении Украины по новой спецпроцедуре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет.

Нам долго говорили, что украинцы должны десятилетиями выполнять так называемые домашние задания. Поэтому мы часто не замечали, на что мы с вами реально способны. А вот сейчас проявили себя полностью. И это вдохновляет каждого.

В каждом разговоре с нашими партнерами я слышу искреннее уважение. Украинцы показали миру, кто мы. И Россия показала, какой она стала. В это время российского вторжения всего за четверо суток в результате российских обстрелов погибли 16 украинских детей, 45 деток ранены.

Каждое преступление, обстрел, которые оккупанты совершают против нас, сплачивают нас. И наших партнеров - еще больше и больше.

Евросоюз решил поставлять нам оружие, мы благодарны. Вчера я говорил с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, о дальнейших еще более сильных шагах", - сказал.

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"Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты борются за наше государство, а значит и за всю Европу, за мир для всех стран ЕС. И это дает нам полное право сделать следующее.

Мы обращаемся к Европейскому Союзу по безотлагательному присоединению Украины за новой специальной процедурой.

Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель - быть вместе со всеми европейцами. И главное - быть на равных.

Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили", - заявил глава государства.

Украина должна вступить в ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.