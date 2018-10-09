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вторник, 09 октября 2018 11:54

Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация

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Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Общество не получило того закона о люстрации, на который рассчитывало. Фото: Зеркало недели

4 года назад, 9 октября 2014-го года, президент Петр Порошенко подписал закон "Про очистку власти". Верховная Рада приняла его за месяц до этого.

Целью закона определяли создание доверия к власти и условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами.

Под действие закона попадают лица, которые с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 свыше 1 года занимали определенные государственные должности, и те, кто были на этих должностях менее 1 года с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 и не уволились по собственному желанию. Чиновники Коммунистической партии СССР и других республик и ранее судимые чиновники и правоохранители, которые призывали к нарушению территориальной целостности. Они не могут занимать государственные должности в течение 5-10 лет.

За 4 года внедрения закона запретили занимать должности около 5 тыс. чиновников из 700 тыс.

Татьяна Козаченко, адвокат, экс-директор Департамента по вопросам люстрации при Министерстве юстиции, рассказала Gazeta.ua, почему в Украине не состоялась люстрация, на которую ожидало общество.

"Страна не получила того закона о люстрации, на который надеялось общество. Парламент, который голосовал за диктаторские законы 16 января 2014, смог принять маленький люстрационный закон "Про очистку власти ", который бесспорно был нужен в условиях полной дискредитации государственных органов, которое привело к акциям массовых протестов. Этот Закон продемонстрировал возможность проведения очистки, но был ограничен парламентом. Уровень сопротивления системы,который до сих пор должным образом не изменился, за эти годы был огромным.

Далее для очистки власти должны действовать постоянные институты законодательства. Украина имеет одно из лучших антикоррупционных законодательств в Европе. Но законы пишут люди и "выполняют" люди. Даже хорошие законы не будут эффективны, если их выполнение блокируется или игнорируется чиновниками. В этом большая украинская проблема - множество нарушений закона и безнаказанность чиновников.

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Закон временно отстранил от высоких должностей в государстве ограниченный круг людей, ведь государственные должности - это не частная собственность. Закон выполнял свою миссию в начале, в течение 2014-2016-х проверяли всех действующих чиновников. Часть из них уволилась, в частности, что бы не попасть в люстрационный реестр. А после проверки всех действующих чиновников закон должен работать как фильтр - проверять тех, кто претендует на государственные должности и ранее не проходили люстрационную проверку.

Люстрация - это вынужденная мера, нельзя быть ее фанатом. Так же врач может быть фанатом капельницы. Эту меру применяют в исключительных случаях, когда нужно убрать от власти недемократические элиты. Это необходимо делать, но эта процедура не будет иметь значения, если не будет реформ и прозрачных правил кадрового отбора государственных служащих и выполнения ими полномочий.

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Среди лиц, попадающих под запреты занимать государственные должности единицы, кто вернулись на должности. Такие случаи имеют исключительный и циничный характер. Это была или индульгенция сверху или возврат через судебное решение, что нивелировало закон в этих случаях. Например, Людмила Демченко - сейчас высшее должностное лицо налогового органа столицы. Она не только подпадает под запреты, а еще в люстрацийному реестре. Занимает должность благодаря решению суда. Алексей Днепров, который во времена Януковича был заместителем Министра образования Табачника, сейчас работает в Администрации президента. Но восстановление лица через суд это не ноу-хау люстрации - в полицию восстанавливались через суды иногда те, кто не могли набрать проходной балл на тестировании в порядке реформирования полиции.

Полноценное очищение власти - длительный процесс, который имеет много составляющих и должен прежде всего основываться на постоянно действующих требованиях функционирования надлежащего государственного управления. Пока работа по очистке власти не получила системности, поскольку чрезвычайно большое сопротивление тех, кто использует государственные должности для частных интересов. По сути происходит эволюционный процесс изменений благодаря требованиям общества, по очистке власти. Только общество, общественные институты, давление международной общности, внимание и освещение этого вопроса журналистами смогут ускорить путь эволюционных преобразований к правовому государству. Процесс по очистке власти тяжелый, но он происходит ".

Люстрация вводилась в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Литве, Латвии и Эстонии. Это было добровольное сообщение от людей, которые хотели стать госслужащими. Их проверяли на тайные отношения с соответствующими секретными службами, зарубежные поездки, не совместительство с бизнесом.

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Дата
09
октября

Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация

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